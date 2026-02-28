الخليج يطالب بتسجيلات حكام الاتحاد

أرسلت إدارة نادي الخليج خطابًا رسميًا إلى لجنة الحكام، السبت، تطلب فيه الحصول على نسخة من التسجيلات الصوتية بين الحكم السعودي محمد الهويش، وغرفة تقنية الفيديو «VAR»، خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام مضيفه الاتحاد ضمن الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي الشرقي ترى أن تدخل البرازيلي فابينيو، قائد الاتحاد، على اليوناني ديميتريوس كوربليس كان يستوجب احتساب ركلة جزاء، إلى جانب منح فابينيو بطاقة صفراء ثانية، بوصفه كان يحمل بطاقة أولى، ما يعني إبعاده بالبطاقة الحمراء، إلا أن حكم اللقاء وغرفة الـ VAR لم يحتسبا المخالفة.

وكانت إدارة الخليج أصدرت، فجر السبت، بيانًا أعربت فيه عن استيائها من استمرار الأخطاء التحكيمية، مؤكدة أن الفريق حُرم من ركلة جزاء «واضحة وصريحة» كان من شأنها تغيير مجريات المباراة، خاصة أن اللاعب الذي ارتكب المخالفة كان مهددًا بالإقصاء، وفق ما جاء في البيان.

ويأتي طلب الاستماع لتسجيلات غرفة الـ VAR في إطار سعي الإدارة إلى الوقوف على تفاصيل وآلية اتخاذ القرار في تلك الحالة التحكيمية.

وخسر الخليج المواجهة من الاتحاد بهدف دون مقابل عن طريق البرتغالي دانيلو بيريرا.

ويحتل الخليج المركز 11 في سلم الترتيب برصيد 27 نقطة من سبعة انتصارات وستة تعادلات و11 خسارة.