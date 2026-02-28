طاقم تحكيم إيفواري يقود مواجهة الزمالك وأوتوهو

تلقى نادي الزمالك المصري إخطارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يفيد بتحديد طاقم تحكيم مباراة الفريق المصري مع أوتوهو بطل الكونجو برازافيل المقرر لها 14 مارس المقبل في ذهاب دور الثمانية من بطولة الكونفيدرالية.

وذكر الزمالك عبر مركزه الإعلامي، السبت، أن كاف أخطرهم بتعيين الإيفواري كليمنت فرانكلين، حكمًا للساحة، ويعاونه الإيفواريان أدو هيرمان وإيبا ميدراد إيتين، مساعدين، إضافة إلى التوجولي أكليسو جناما، حكمًا رابعًا.

وأضاف: «تم تعيين المغربي حمزة الفارق حكمًا لتقنية الفيديو، وتعاونه ماريا باكيتا سانكيلا من موريشيوس».

وأوضح أن «كاف» أختار الجابوني موسودجي نجوما علي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الأنجولي إيناسو مانويل كانديدو.