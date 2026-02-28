الهلال.. خيمينيز يسرع علاج تمبكتي

يسارع الجهاز الطبي في فريق الهلال بقيادة الإسباني خوان خيمينيز إلى تجهيز حسان تمبكتي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، قبل المواجهة المرتقبة أمام السد القطري في ذهاب ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، المقررة الثلاثاء المقبل في الدوحة، إذا لم يحدث أي تغييرات على جدول المواجهات الآسيوية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن تمبكتي يسير في برنامجه التأهيلي والعلاجي بالشكل المطلوب، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام التعاون في الجولة العاشرة «المؤجلة» من دوري روشن، ما أجبر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، إلى استبعاده عن مواجهة الشباب الدورية، التي لعبت الجمعة، وكسبها الفريق 5ـ3.

وكان الحساب الرسمي للنادي العاصمي أعلن عن معاناة ستة لاعبين في صفوفه من إصابات متفرقة، قبل مواجهة الشباب الماضية، وفي مقدمتهم الفرنسي كريم بنزيما، والتركي يوسف اكتشيشيك، ومحمد الربيعي، وحمد اليامي، وناصر الدوسري، والفرنسي محمد ميتي.

ويحتل الهلال المرتبة الثالثة في دوري روشن السعودي، برصيد 58 نقطة، مبتعدًا عن الأهلي «المتصدر» بفارق نقطة واحدة.