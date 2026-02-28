مولر: ألمانيا لن تحقق المونديال

أكد توماس مولر، لاعب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم السابق، أن فريق الماكينات ليس من ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم التي تنظم في الصيف، لأنه يفتقد إلى الاستقرار.

وقال مولر الفائز بكأس العالم 2014 لمجلة «كيكر»: «لدينا جودة كافية لكي نتغلب على أي دولة في أي يوم، ولكنني لا أرى الاستقرار الذي يجعل من الصعب جدًا هزيمتنا».

وأضاف: «هناك فرق بين هل يمكنني التغلب على أي شخص، أم من الصعب التغلب علي».

وقال مولر إن المنتخب الألماني يفتقد الاستمرارية في هذه اللحظة مع اقتراب البطولة المقررة خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في أمريكا وكندا والمكسيك.

وأشار مولر إلى أنه يجب على كل فرد في التشكيلة أن يدخل البطولة بعقلية تقديم كل ما لديه لجعل الوصول إلى النهائي ممكنًا.

وأضاف مولر بشكل عام أنه يأمل في تتويج بطل «ممتع للمشاهدة»، مستبعدًا فوزًا مفاجئًا كما حدث لليونان في يورو 2004.

وغادر مولر بايرن ميونيخ، بعدما خاض معه 25 عامًا توج خلالها بالكثير من البطولات، الصيف الماضي، للعب مع فريق فانكوفر وايتكابس، وقال إنه يشعر بأنه في منزله بالنادي والمدينة الكندية.

وأردف: «الناس منفتحون جدًا، والمدينة دولية للغاية وتضم العديد من الثقافات، لا أحد يعرف إن كنت من السكان المحليين أو وصلت قبل أربع ساعات فقط، الحياة هنا تبدو آمنة وهناك الكثير من المساحات الطبيعية، باختصار كل المقومات تجعل المدينة مكانًا مناسبًا للعيش».

وأضاف مولر أن حياته الخاصة في فانكوفر أكثر استرخاء بالتأكيد مقارنة بميونيخ، لكنه أشار إلى أنه سيعود إلى ألمانيا يومًا ما، «أنا متجذر في ألمانيا بعمق لذلك، أقدر الحياة هناك حقًا».