سندرلاند يوقف سلسلة هزائمه

وضع فريق سندرلاند الأول لكرة القدم حدًا لسلسلة هزائمه بالتعادل 1ـ1 مع مضيفه بورنموث ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي، السبت.

وأنهى سندرلاند الشوط الأول متفوقًا بهدف سجله إليازر مايندا بعد مرور 18 دقيقة.

ورد أصحاب الأرض بهدف التعادل في الشوط الثاني، سجله إيفانيلسون عند الدقيقة 64، ليحصل كل فريق على نقطة.

بهذا التعادل كسر سندرلاند سلسلة من ثلاث هزائم متتالية، ليبقى رصيده 37 نقطة في المركز الـ 11، بينما فرط بورنموث في نقطتين على أرضه ووسط جماهيره.

وبتعادله الـ 12 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، رفع بورنموث رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب.