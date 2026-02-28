أمام دورتموند.. كين يخطط على قياسي جديد

يخطط الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، على تسجيل رقم قياسي جديد، ليصبح ثالث لاعب يُسجل هدفين في أربع مباريات متتالية في الدوري، بعد لوثار إيمريش «دورتموند 1967»، وتوميسلاف ماريتش «فولفسبورج 2001»، وذلك عندما يشارك في مباراته السادسة ضد بروسيا دورتموند السبت لحساب الجولة الـ 24.

وكان قائد المنتخب الإنجليزي زار الشباك في آخر ثلاث مباريات، بواقع هدفين في الفوز الساحق 5-1 على هوفنهايم، و3-0 على بريمن، و3-2 على فرانكفورت. وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يحاول فيها تسجيل هذا الرقم بعد 2023 و2025.

وخلال خمس مباريات مع البافاري نجح كين في تسجيل أربعة أهداف، لكن في مباراتين فقط، الأولى كانت في موسمه الأولى ووقع على ثلاثية لحساب الجولة العاشرة على ملعب «أليانز أرينا». أما الثانية فكانت في الجولة السابعة الموسم الجاري.

ومنذ وصوله إلى ميونيخ في أغسطس 2023، قادمًا من توتنام الإنجليزي، انفجر اللاعب تهديفيًا بشكل كبير مسجلًا العديد من الأرقام القياسية، إذ تصدر جدول الهدّافين في موسميه الأول والثاني بـ 36 و26، وفي طريقه للثالث إذ يتقدم بـ 28 هدفًا حتى الآن بعد مرور 23 جولة. وإجمالًا سجل حتى الآن 128 هدفًا وصنع 31 في 138 مباراة بكل المسابقات.

وأصبح كين أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفًا، وحقق هذا الرقم في 50 مباراة فقط، متجاوزًا بذلك النرويجي إيرلينج هالاند مع بروسيا دورتموند. كما بات أسرع من يصل إلى 100 مساهمة تهديفية، وكان ذلك أواخر 2025 بـ 81 هدفًا و19 تمريرة. واحتاج إلى 78 مباراة فقط لتحقيق هذا الإنجاز، وهو أقل عدد من المباريات منذ بدء جمع البيانات.

وعادل كين رقمًا قياسيًا بتسجيله أكثر من هدف في ثلاث مباريات متتالية في الدوري، معادلاً بذلك جيرد مولر وروبرت ليفاندوفسكي. كما سجل رقمًا قياسيًا لأكبر عدد من الأهداف في موسم الظهور الأول بالدوري الألماني بـ 36 «2023-2024».

كما يحمل كين الرقم القياسي لتسجيل 25 هدفًا أو أكثر في كل من أول موسمين له «36 و 26». ومن الجزائيات حافظ الهدّاف الإنجليزي على نسبة تسجيل بلغت 100 بالمئة في الدوري الألماني.