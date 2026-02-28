رواتب «NFL» تتجاوز 300 مليون دولار

سيتخطى سقف الرواتب لكل فريق في دوري كرة القدم الأمريكية «NFL» حاجز 300 مليون دولار للمرة الأولى، في ظل النمو الهائل الذي يشهده أبرز دوريات الرياضات الجماعية في الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت الرابطة، الجمعة.

ويُحتسب السقف السنوي لرواتب الفرق استنادًا إلى عائدات الدوري، التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأعوام الأخيرة بفضل عقود البث التلفزيوني الضخمة واتفاقات الترخيص والرعاية.

وقال براين مكارثي المتحدث باسم الرابطة: «تم إبلاغ أندية NFL بأن سقف الرواتب لموسم 2026 سيرتفع بمقدار 22 مليون دولار لكل نادٍ، ليصل إلى 301.2 مليون دولار».

وتُعد كرة القدم الأمريكية القوة المهيمنة على شاشات التلفزيون الأمريكية، إذ أن نحو 90 من أصل 100 برنامج حي، الأكثر مشاهدة سنويًا في الولايات المتحدة، هي مباريات لكرة القدم، معظمها من «NFL»، إضافة إلى عدد قليل من مباريات الجامعات.

وشاهد 124.9 مليون مشاهد مباراة «سوبر بول» هذا الشهر بين سياتل سيهوكس ونيو إنجلاند باتريوتس، ما يجعلها ثاني أكثر حدث مشاهدة في تاريخ الولايات المتحدة، خلف مباراة السوبر بول للعام السابق.