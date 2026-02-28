الاتحاد الكويتي يوقف جميع المسابقات

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، السبت، عن إيقاف جميع المسابقات، خلال الفترة الحالية، حسبما أوضحه على حسابه الرسمي في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أن إيقاف المسابقات جاء بسبب الظروف الراهنة على أن يتم الإعلان عن موعد لاحق لاستئنافها.

وجاء في البيان: «يعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن إيقاف جميع المسابقات، بسبب الظروف الراهنة، على أن يتم الإعلان عن موعد لاحق لاستئنافها».

وأعرب الاتحاد عن أمنياته بأن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح ، وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.