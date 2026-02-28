حكم الفيديو يرصد الإنذار الثاني والركنيات في كأس العالم

يمدد حكم الفيديو المساعد «VAR» نطاق تدخله ليشمل البطاقات الصفراء الثانية والركلات الركنية في الوقت المناسب قبل انطلاق كأس العالم، عقب اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب» السبت.

وأقرّ «إيفاب» حزمة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى الحدّ من إضاعة الوقت.

وعلى الرغم من المخاوف من زيادة التوقفات خلال المباريات، سيحظى «VAR» بدور أوسع خلال كأس العالم.

وبموجب القوانين الحالية، يمكن مراجعة حالات الطرد المباشر فقط عبر «في ايه آر»، وليس البطاقات الصفراء المكرّرة، التي تؤدي إلى الطرد.

ويؤكد «إيفاب» أن الركلات الركنية المحتسبة خطأ لن تلغى إلا إذا أمكن إجراء المراجعة «على الفور ومن دون تأخير في استئناف اللعب».

وسيتم اعتماد عدّادات زمنية لتنفيذ ركلات المرمى، ورميات التماس، وعمليات التبديل، للحد من هدر الوقت.

وفي حال تأخر اللاعب في التنفيذ، ستنتقل الكرة إلى الفريق المنافس، ما يعني أن ركلة مرمى قد تتحول إلى ركلة ركنية، أو تنتقل رمية تماس لمصلحة الخصم.

وسيكون على اللاعبين مغادرة الملعب خلال 10 ثوان من ظهور رقمهم على لوحة التبديل.

وإذا لم يغادروا خلال المهلة، يتعيّن عليهم الخروج فورًا، لكن البديل لن يُسمح له بالدخول إلا عند التوقف التالي، وبعد مرور دقيقة واحدة على الأقل من اللعب.

ويتعيّن على اللاعبين الذين يتلقون علاجًا داخل الملعب، أو يتسببون بتوقف اللعب بسبب إصابة، الخروج لمدة دقيقة واحدة قبل السماح لهم بالعودة.

وستصبح هذه التعديلات جزءًا من قوانين اللعبة بدءًا من 1 يوليو، لكنها ستُطبّق خلال كأس العالم التي تنطلق في 11 يونيو المقبل.

وسيُجري «إيفاب» أيضًا مشاورات حول إجراءات تخص اللاعبين الذين يغادرون الملعب احتجاجًا على قرار تحكيمي، وأولئك الذين يغطون أفواههم عند مواجهة الخصوم أثناء المباريات.

وكان نهائي كأس أمم إفريقيا قد شهد تأخيرًا بعدما غادر لاعبو السنغال الملعب احتجاجًا على منح أصحاب الأرض المغرب ركلة جزاء متأخرة.

وقال البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، هذا الشهر، إنه تعرّض لإهانة عنصرية خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا البرتغالي، في لحظة ظهر فيها خصمه الأرجنتيني جانلوكا بريستياني وهو يغطي فمه بقميصه.

وينفي بريستياني توجيه أي إساءة عنصرية للاعب البرازيلي، لكنه أوقف مؤقتًا عن مباراة الإياب بين الفريقين بانتظار نتائج تحقيق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا».