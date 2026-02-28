لامين في نادي الـ100

دخل لامين يامال، جناح فريق برشلونة الأول لكرة القدم، قائمة نادي الـ100 مساهمة، بقميص الفريق، بعد إحرازه الهدف الثاني في مرمى فياريال، السبت (رويترز)