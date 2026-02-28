الرئيسية / الصورة .. قصة

لامين في نادي الـ100

2026.02.28 | 07:35 pm
دخل لامين يامال، جناح فريق برشلونة الأول لكرة القدم، قائمة نادي الـ100 مساهمة، بقميص الفريق، بعد إحرازه الهدف الثاني في مرمى فياريال، السبت (رويترز)
