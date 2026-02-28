الرئيسية / الصورة .. قصة

نقطة ثمينة

2026.02.28 | 07:37 pm
حقق فريق سندرلاند الأول لكرة القدم نقطة ثمينة بالتعادل 1ـ1 مع مضيفه بورنموث ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي، السبت (رويترز)
