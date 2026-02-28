أمين الاتحاد الآسيوي لـ«الرياضية»: انتظروا بيان المسابقات الآسيوية

يتجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى إصدار بيان رسمي يعلن خلاله قراره تثبيت منافساته الآسيوية أو تأجيلها إلى وقت لاحق، وفق ما أوضحه لـ«الرياضية» داتو ويندرسون، الأمين العام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السبت.

ونشر حساب «الرياضية ـ عاجل»، السبت، تغريدة تضمنت تأكيد ويندرسون لـ«الرياضية» أن الاتحاد القاري يناقش الأوضاع الراهنة حاليًا، ومصير مباريات المسابقات الآسيوية، في ظل الأحداث الراهنة، التي تم على ضوئها إغلاق المجال الجوي، وتأجيل العديد من رحلات الطيران في منطقة الخليج.

وبين ويندرسون لـ«الرياضية» أن الاتحاد الآسيوي سيصدر بيانًا رسميًا يعلن فيه عن الموقف النهائي من مواعيد المنافسات القارية.

وكان من المقرر أن يغادر فريق الأهلي السعودي إلى الدوحة العاصمة القطرية، الأحد، من أجل مواجهة الدحيل القطري عند الـ 09:15 من مساء الإثنين، اليوم الذي يتواجه فيه شباب الأهلي الإماراتي وتراكتور الإيراني، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

في حين من المقرر أن يغادر الاتحاد لمواجهة الوحدة الإماراتي، ويحل الهلال ضيفًا على السد القطري.