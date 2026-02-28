الأندية السعودية تنتظر القرار الآسيوي

كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة عن أن أندية الأهلي، والهلال، والاتحاد، المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، والنصر، المشارك في دوري أبطال آسيا 2، لم تتلق أي خطابات أو إشعارات رسمية بتأجيل مبارياتها المقررة الأسبوع الجاري، ضمن البطولتين القاريتين، حتى لحظة إعداد الخبر.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأندية تترقب قرار الاتحاد القاري، وإبلاغها رسميًا بالتأجيل، في ظل صعوبة السفر مع إغلاق المجالات الجوية الخليجية، وإلغاء شركات الطيران، رحلاتها في المنطقة، تزامنًا مع الأوضاع الراهنة.

وكان من المقرر مغادرة الأهلي إلى الدوحة العاصمة القطرية، الأحد، تأهبًا لمواجهة الدحيل، الإثنين، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، إضافة إلى التقاء السد مع الهلال، والوحدة الإماراتي مع الاتحاد، الأربعاء، ضمن الدور نفسه من البطولة، في الوقت الذي يستقبل فيه النصر، نظيره الوصل الإماراتي في المواجهة التي تجمعهما الأربعاء، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.

وكانت الخطوط السعودية، أعلنت عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»، السبت، عن إلغاء رحلاتها من وإلى عمّان والكويت، وأبو ظبي، والدوحة، وموسكو، وبيشاور، بسبب استمرار الأوضاع الراهنة في المنطقة، على أن يسري هذا الإلغاء حتى الـ 23:59 بالتوقيت العالمي يوم 2 مارس.

وأعلنت خطوط الطيران الخليجية الأخرى تعليق رحلاتها الدولية في المنطقة حفاظًا على سلامة المسافرين من التعرض إلى أي تبعات أو أضرار من الأحداث الراهنة.