الفيحاء يعوّل على تشكيل نيوم

يُراهن البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، في مواجهة النصر، السبت، ضمن الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي، على الأسماء ذاتها التي بدأت اللقاء الماضي أمام نيوم.

وفي الجولة العاشرة، المؤجَّلة من الدوري، تعادل الفيحاء مع نيوم بهدفٍ لمثله على ملعب المجمعة، الذي يستضيف مواجهة الفريق أمام الأصفر العاصمي أيضًا.

وقرَّر إيمانويل تثبيت التشكيل الذي شارك في تلك المباراة دون أي تغييراتٍ بوجود البنمي أورلاندو موسكيرا، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار محمد البقعاوي، والإنجليزي كريس سمولينج، والفنزويلي ميكيل فيلانويفا، وأحمد بامسعود.

وفي الوسط مثلثٌ مقلوبٌ، تجمع قاعدته بين راكان كعبي، والغيني ألفا سيميدو، فيما يُشكِّل الجزائري ياسين بنزية رأسه.

ويلعب صبري دهل، والزامبي فاشون ساكالا جناحَين أيمنَ وأيسر، والإسباني جيسون ريميسيرو مهاجمًا وحيدًا.