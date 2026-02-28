أمام الفيحاء.. لا جديد في النصر

فضَّل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، تثبيت التشكيل الذي بدأ المباراة المؤجَّلة الماضية أمام النجمة، معتمدًا على الأسماء ذاتها في مواجهة الفيحاء، السبت، لحساب الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

واختار جيسوس كلًّا من البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، ورباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار نواف بوشل، والفرنسي محمد سيماكان، وعبد الإله العمري، والإسباني إينيجو مارتينيز، وفي الوسط عبد الله الخيبري والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وعلى الطرفين الفرنسي كينجسلي كومان والسنغالي ساديو ماني، بينما يقف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجمًا وحيدًا، ويسانده مواطنه جواو فيليش.

وتكون التشكيل النصراوي في المباراة الماضية من الأسماء ذاتها، ولم تطرأ عليه أي تغييراتٍ.

وأنهى «الأصفر» تلك المباراة، التي جرت ضمن الجولة العاشرة المؤجَّلة، منتصرًا بخماسيةٍ نظيفةٍ.

ويحتاج النصر إلى الفوز على الفيحاء حتى يستعيد صدارة جدول الترتيب التي يحتلها الأهلي بفارق نقطةٍ وحيدةٍ، ومباراةٍ أكثر.