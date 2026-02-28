بـ «هاتريك» يامال .. برشلونة يقبض على الصدارة

وقَّع لامين يامال، السبت، على أول «هاتريك» في مسيرته الاحترافية حينما قاد فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم إلى الفوز 4ـ1 على فياريال ضمن الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني، ليصبح أصغر لاعبٍ يسجل ثلاثيةً في البطولة بالقرن الـ 21 بعمر 18 عامًا و230 يومًا.

وأحرز الجناح الدولي الإسباني هدفين في الشوط الأول، وبعد أن قلَّص بابي جوي الفارق للضيوف، عاد وسجل الثالث، ليختتم بعدها البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع، ويُوسِّع برشلونة الفارق مع ريال مدريد، الذي يستضيف خيتافي الإثنين، إلى أربع نقاطٍ، وفياريال الثالث إلى 13.

وظهر يامال، الذي يبدو أنه تعافى تمامًا من مشكلةٍ في الفخذ، أزعجته أسابيعَ عدة في وقتٍ سابقٍ، في أفضل حالاته، وعادلَ رصيده البالغ 18 هدفًا الموسم الماضي في جميع المسابقات، ليصبح هدَّاف الفريق الأول، ويُحسِّن مستواه التهديفي بشكلٍ كبيرٍ.

وكان برشلونة قريبًا من افتتاح التسجيل في وقتٍ مبكرٍ عبر الفرنسي جول كوندي، الظهير الأيمن، لكنَّه أهدر فرصةً محققةً بتسديدةٍ مرَّت أمام المرمى على الرغم من وضعيته الجيدة.

وفي الدقيقة 28 تقدَّم برشلونة بهدفه الأول عندما خطف فيرمين لوبيز، لاعب الوسط، الكرة قريبًا من منطقة الجزاء، ومرَّرها إلى يامال الذي مرَّ بها مسافةً قصيرةً قبل أن يسددها ببراعةٍ في أقصى يمين الحارس لويز جونيور.

ولم تمر تسع دقائق حتى عاد يامال إلى مغازلة الشباك بالهدف الثاني بعد أن راوغ سيرجي كاردونا، وألبرتو موليرو داخل الصندوق قبل أن يسدد الكرة بقوةٍ في الزاوية العليا البعيدة.

وكاد القائد البرازيلي رافينيا أن يسجل الثالث لبرشلونة من ركلةٍ حرةٍ، لكن الحارس جونيور حوَّلها بصعوبةٍ إلى ركنيةٍ.

وفي بداية الحصة الثانية، أهدر داني أولمو، لاعب الوسط، فرصةً سانحةً لمضاعفة غلة برشلونة، لكنَّ فياريال استغل فرصته التي تهيَّأت له، وسجل هدفًا بواسطة السنغالي بابا جاي، لاعب الوسط، «49» من مسافةٍ قريبةٍ بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء، وفشلٍ في إبعاد الكرة من ركلة ركنية.

وكاد فريق «الغواصات الصفراء» أن يدرك التعادل عندما خرج خوان جارسيا، حارس برشلونة، من مرماه للتغلب على أيوزي بيريز، لكنَّه فشل في استخلاص الكرة بشكلٍ جيدٍ، لتصل إلى لاعب الوسط الذي سدَّدها بعيدًا عن المرمى بقليلٍ.

وفي الدقيقة 69 تنفَّس برشلونة الصعداء بعد أن عزَّز تقدمه بالهدف الثالث ليامال الذي استغل تمريرة البديل بيدري، لاعب الوسط، وتغلَّب على لويز جونيور بلمسةٍ، وأسكن الكرة في الشباك، ليرفع رصيده إلى 13 هدفًا في الدوري الموسم الجاري بـ 22 مباراةً، متقدمًا على زميليه فيران توريس «12»، وروبرت ليفاندوفيسكي «11».

ووضع ليفاندوفسكي الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن تابع بيمناه الكرة من مسافةٍ قريبةٍ إلى داخل الشباك إثر تمريرةٍ من الجهة اليمنى داخل المنطقة، أرسلها الفرنسي كوندي.

وسيستضيف برشلونة فريق أتلتيكو مدريد، الثلاثاء، في إياب نصف نهائي كأس الملك بعد أن خسر ذهابًا 0ـ4.