«هاتريك» تاريخي

أصبح لامين يامال، جناح فريق برشلونة الأول لكرة القدم، أصغر لاعبٍ يسجل ثلاثيةً في الدوري الإسباني بالقرن الـ 21 بعمر 18 عامًا و230 يومًا عندما زار، السبت، شباك فياريال ضمن الجولة الـ 26. وسجل الجناح الدولي الإسباني ثلاثيته الأولى في مشواره الاحترافي بواقع هدفين بالشوط الأول، وثالثٍ في الحصة الثانية، ليسهم في فوز فريقه 4ـ1. وتصدَّر يامال قائمة هدافي برشلونة بـ 13 هدفًا متقدمًا على زميليه فيران توريس «12» وروبرت ليفاندوفسكي الذي رفع رصيده بالهدف الرابع في المباراة إلى 11. وبلغ يامال بهدفه الثالث 101 مساهمة تهديفية من برشلونة منذ التحاقه بالفريق الأول. (رويترز والفرنسية وأسوشيتد برس)