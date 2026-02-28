الشباب يخسر الشويرخ 3 أسابيع

أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد الشويرخ، مدافع فريق الشباب الأول لكرة القدم، تعرُّضه لكسرٍ في إصبع القدم اليسرى، وفق ما أعلنه الحساب الرسمي للنادي عبر منصة «إكس»، السبت.

وقرَّر الجهاز الطبي إخضاع الشويرخ لبرنامج تأهيلي، يمتدُّ ثلاثة أسابيع بعد الإصابة التي تعرَّض لها خلال الحصة التدريبية الأخيرة، الخميس، قبل مواجهة الهلال التي انتهت بفوز الأخير 5ـ3، الجمعة، على ملعب «SHG أرينا» ضمن منافسات الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

وخلال الموسم الجاري، شارك الشويرخ في 20 مباراةً بمختلف المسابقات، وقدَّم تمريرةً حاسمةً واحدةً، وحصل على أربع بطاقاتٍ صفراء، واثنتين حمراء، حسب بيانات موقع «ترانسفير ماركت».

ويستعد الفريق العاصمي لمواجهة زاخو العراقي على ملعب «SHG أرينا» في الرياض ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال الخليج.