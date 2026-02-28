ليفربول يعاقب وست هام بخماسية

عاقب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم ضيفه وست هام يونايتد 5-2 السبت لحساب الجولة الـ 28 من الدوري الممتاز، محققًا انتصاره الثالث تواليًا.

ورفع ليفربول الخامس رصيده إلى 48 نقطة، مبتعدًا بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب، والذي يواجه كريستال بالاس الأحد. في حين تجمّد رصيد وست هام عند 25 نقطة في المركز الـ 18، وهو أول مراكز الهابطين الثلاثة، متخلفًا بفارق نقطتين عن نوتنغهام فوريست الـ 17 بـ 27 نقطة والذي يلعب أمام برايتون الأحد.

افتتح المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكيه التسجيل بتسديدة بيمناه من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية الأرضية اليسرى «5».

وأضاف فيرجيل فان دايك قلب الدفاع وقائد الفريق الهدف الثاني الثاني برأسية من داخل منطقة الياردات الست، استقرت في الزاوية العليا اليمنى، وذلك بعد ركنية نفذها المجري دومينيك سوبوسلاي من الجهة اليسرى «24».

وأحرز أليكسيس ماك أليستر لاعب الوسط الأرجنتيني «43» الهدف الثالث، وهو الثاني له تواليًا بعد توقيعه على هدف الانتصار أمام نوتنغهام فورست الجولة الماضية بتسديدة يمينة «على الطاير» من داخل المنطقة «43».

وقلّص توماش سوتشيك لاعب الوسط التشيكي، غير المراقب النتيجة، بعدما تابع بيمناه من على مشارف منطقة الياردات الست، عرضية أرضية لعبها السنغالي الحاج مالك ضيوف من الجهة اليسرى «49».

وأعاد كودي خاكبو، المهاجم الهولندي، الفارق إلى ثلاثة أهداف بتسجيله الرابع، بعدما استلم كرة من الجهة اليسرى واخترق المنطقة وسدّدها أرضية استقرت في الزواية اليمنى «70».

ووقّع تاتي كاستيّانوس المهاجم البديل الأرجنتيني على الهدف الثاني لوست هام برأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة حاسمة من جارود بوين بعد ركلة ركنية «75».

ومنح أكسيل ديساسي قلب الدفاع الفرنسي بالخطأ في مرمى فريقه الهدف الخامس لليفربول، بعدما تابع من مسافة قريبة، عرضية البديل الهولندي جيريمي فريمبونغ «82».