بريتفورد يسقط بيرنلي.. وإيفرتون يحبط نيوكاسل

تغلّب فريق برنتفورد الإنجليزي الأول لكرة القدم على مضيفه بيرنلي 4ـ3، السبت، لحساب الجولة الـ 28 من الدوري الممتاز.

سجّل الدنماركي ميكل دامسجارد «9» و«90+3»، والبرازيلي إيجور تياجو «25»، والألماني كيفن شاديه «34» للفائز، والإيطالي مايكل كايودي «45+3 » بالخطأ في مرمى فريقه، وجايدون أنتوني «47»، والهولندي زيان فليمينج «60» للخاسر.

وألغى الحكم بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد هدف التعادل للمضيف عبر البديل المخضرم آشلي بارنز بسبب لمسة يد «90+8».

ورفع برنتفورد بهذه النتيجة رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع، مقابل 19 لبيرنلي في المركز الـ 19 ما قبل الأخير.

وفي مباراة ثانية عاد إيفرتون بالنقاط الثلاث من ميدان نيوكاسل 3ـ2.

سجّل لإيفرتون جاراد برانثويت «19»، وبيتو من غينيا بيساو «34»، والبديل الفرنسي تييرنو باري «83»، ولنيوكاسل جايكوب رامسي «32»، والبديل جايكوب مورفي «82».

ورفع إيفرتون رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن، مقابل 36 لنيوكاسل في المركز الـ 12.

وأهدر بورنموث فرصة الاقتراب من المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية بتعادله مع ضيفه سندرلاند 1ـ1.

وتأخر فريق المدرب الإسباني أندوني إيراولا في الشوط الأول على ملعب فيتاليتي، بعد أن سجل الإسباني الشاب إليسير مايندا هدفه الأول في الدوري منذ أغسطس «18».

وأدرك البرازيلي إيفانيلسون التعادل في الشوط الثاني محرزًا هدفه السادس الموسم الجاري «63»، ليمنح بورنموث مباراته الثامنة تواليًا بلا هزيمة في الدوري.

وكان الفوز سيمنح بورنموث فرصة دخول حسابات المنافسة على مراكز دوري أبطال أوروبا، لكن الفريق تراجع إلى المركز التاسع، فيما يأتي سندرلاند خلفه بنقطتين في المركز الـ 11.

وعاد قائد سندرلاند السويسري جرانيت تشاكا إلى التشكيلة الأساسية للمرة الأولى منذ 17 يناير بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، وقد بدا الفريق أكثر صلابة بعودته، بعدما خسر أربعًا من مبارياته الخمس في الدوري بغيابه.