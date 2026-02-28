رونالدو يسدد 12 جزائية خارج المرمى

أضاع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، ركلة جزاء أمام الفيحاء، السبت، بتنفيذ خارج المرمى للمرة الـ 12 في تاريخه.

وفي الدقيقة 11 انبرى «الدون» لتنفيذ ركلة جزاء حصل عليها زميله الفرنسي محمد سيماكان، قلب الدفاع، وسددها عكس اتجاه البنمي أورلاندو موسكيرا، حارس الفيحاء، لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى وذهبت خارج الملعب.

ويرصد موقع «ترانسفير ماركت» 11 ركلة جزاء سابقة أضاعها رونالدو دون تدخل من الحرّاس، عبر التسديد خارج المرمى.

ومنها ركلتان سابقتان مع النصر، أولاها أمام التعاون في 29 أكتوبر 2024 لحساب ثمن نهائي كأس الملك، والأخرى أمام الخليج بتاريخ 21 مايو 2025 ضمن بطولة الدوري.

وتتوزع التسع الأخرى بواقع ثلاث مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومثلها بقميص ريال مدريد الإسباني، واثنتان برفقة المنتخب البرتغالي، وواحدة أثناء تمثيله يوفنتوس الإيطالي.

في المقابل حرمته تصديات الحراس من تسجيل 24 ركلة أخرى وفقًا لـ «ترانسفير ماركت».

وأهدر «صاروخ ماديرا» في المجمل 36 ركلة جزاء، 4 منها مع النصر.