الأحد.. النجار يجري عملية الرباط في الدوحة

يُجري راغد النجار، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، عمليةً جراحيةً في الرباط الصليبي، الأحد، بمركز أسباير الطبي في الدوحة، العاصمة القطرية، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وكان نادي النصر أعلن عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، السبت، أن الفحوصات الطبية التي أجراها النجار، أظهرت إصابته بقطعٍ في الرباط الصليبي للركبة، مبينًا أنه سيخضع لعمليةٍ جراحيةٍ، يتبعها برنامجٌ تأهيلي.

وأجرى النجار فحوصاتٍ في الدوحة، التي يوجد فيها منذ يومين. ومن المقرَّر أن يبقى هناك بعد العملية الجراحية للدخول في برنامجٍ تأهيلي قبل العودة إلى الرياض لاستكمال فترة التأهيل.

وعانى النجار، البالغ من العمر 29 عامًا، من تمدُّدٍ في الرباط الجانبي للركبة قبل خمسة أسابيع، وخضع خلال الفترة الماضية لبرنامجٍ طبي وتأهيلي برفقة طبيب النادي دون أن يطرأ تحسُّنٌ على الإصابة، وعلى ضوء ذلك قرَّر الطبيب إجراء كشفٍ آخر للتأكد من حاجته إلى تدخل جراحي، أو الاستمرار في التأهيل.

ودافع راغد عن عرين الفريق النصراوي في مباراتين بدوري روشن السعودي الموسم الجاري، وخرج في واحدةٍ منهما بشباكٍ نظيفةٍ، كما شارك في مواجهةٍ ضمن دوري أبطال آسيا 2.

وفي المجمل، خاض النجار 11 مباراةً بالقميص الأصفر منذ الانتقال إلى صفوفه قادمًا من التعاون، صيف 2023.