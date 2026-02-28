أمسية سحور الرياضيين.. الحضور تجاوز 350

نظّم منتدى الاستثمار الرياضي «SIF» أمسية سحور الرياضيين في مقر اتحاد الغرف التجارية السعودية بمدينة الرياض، وسط حضور تجاوز 350 المهتمين بالاستثمار الرياضي.

وجمع اللقاء ممثلين لجهات حكومية، ورؤساء اتحادات وهيئات، إلى جانب مستثمرين وإعلاميين وممارسين ورياضيين وصحافيين، في فعالية اتخذت طابعًا عمليًا يهدف إلى توسيع شبكة العلاقات وتبادل الرؤى حول الفرص المتنامية في قطاع الاستثمار الرياضي.

وأجرت اللجنة الوطنية للاستثمار الرياضي الفعالية ضمن مبادرات منتدى الاستثمار الرياضيSIF، في خطوة تستهدف تعزيز التواصل بين أطراف المنظومة، وتهيئة مساحات حوار تجمع رؤى المستثمرين باحتياجات القطاع بعيدًا عن الإطار الرسمي التقليدي.

ويأتي سحور الرياضيين ضمن المحطات التحضيرية لأعمال المنتدى في نسخته المقبلة المقررة خلال شهر أبريل في الرياض.