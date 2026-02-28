بتوقيع سمينيو.. سيتي يجتاز اختبار ليدز

تغلَّب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم بصعوبةٍ على مضيفه ليدز يونايتد 1ـ0، السبت، ضمن الجولة الـ 28 من الدوري الممتاز.

ويدين سيتي بانتصاره الرابع تواليًا والـ 18 في الدوري للمهاجم الغاني أنطوان سيمينيو الذي أحرز هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع فريق المدرب بيب جوارديولا رصيده إلى 59 نقطةً في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، الذي يستضيف تشيلسي في «ديربي» لندني، الأحد.

وعلى نحو مفاجئ، دانت الأفضلية لليدز بشكلٍ واضحٍ في بداية المباراة، وسنحت أمامه عديدٌ من الفرص لأخذ الأسبقية عبر دومينيك كالفرت لوين «4 و17 و25»، والأمريكي برندان أرونسون «21»، لكنَّها أخطأت المرمى.

وتكفَّل الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما، حارس مرمى سيتي، بالتصدي لمحاولتي جميس جاستن «18»، وأرونسون المنفرد من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء «39».

وعكس المجريات، لعب الفرنسي ريان شرقي بينيةٍ متقنةٍ صوب الجزائري المنطلق ريان آيت نوري، فحوَّلها الأخير عرضيةً من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، لتجد سيمينيو الذي تابعها بيمناه من داخل منطقة الياردات الست في الشباك المشرعة أمامه «45+2».

والهدف هو الـ 14 للمهاجم الغاني في 27 مباراةً بالدوري الإنجليزي الموسم الجاري، منها عشرةٌ بقميص فريقه السابق بورنموث، وأربعة مع سيتي.

وتألق الحارس الويلزي كارل دارلو بالتصدي لرأسية مدافع سيتي مارك جيهي من مسافةٍ قريبةٍ «72».

وتوقَّفت المباراة بضع دقائق للسماح للاعبين المسلمين الصائمين بكسر صيامهم وفق البروتوكول المعمول به في الدوري الممتاز .