العمري يضرب النصر بـ«العكسي» الثالث

هزَّ عبد الإله العمري، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، شباك «الأصفر» بالخطأ، للمرة الثالثة عبر مسيرته، مهديًا الفيحاء هدفًا عكسيًّا خلال مباراة الطرفين، مساء السبت، ضمن الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول بنتيجةٍ سلبيةٍ، حوَّل العمري عرضية راكان كعبي، لاعب وسط الفيحاء، إلى داخل شباك النصر، في ثاني دقائق الوقت البديل، مغالطًا زميله البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس مرمى «الأصفر».

وسبق للمدافع الدولي إحراز هدفين عكسيين في شباك النصر، كلاهما ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وجاء الهدف الأول منهما في مباراة الفريق مع السد القطري، بتاريخ 11 فبراير 2020، عندما تعادل الطرفان 2ـ2.

أما الثاني فأصاب الشباك النصراوية خلال مباراة الفريق مع فولاد خوزستان الإيراني التي انتهت بالتعادل 1ـ1، في 20 أبريل 2021.