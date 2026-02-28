الهلال يفقد نيفيش 10 أيام

يفقد فريق الهلال الأول لكرة القدم جهود البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، لمدة 10 أيام بسبب معاناته من إصابة عضلية حسبما كشف عنه النادي، السبت.

وأوضح النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن الفحوصات التي أجراها نيفيش أظهرت تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، مضيفًا أنه سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 10 أيام.

وطبقًا للنادي، فإن لاعب الوسط البرتغالي تعرض للإصابة مع نهاية مواجهة الشباب التي كسبها فريقه 5ـ3، الجمعة ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

وعلى ضوء ذلك، فإن نيفيش «28 عامًا» لن يكون بمقدوره المشاركة في ثلاث مباريات مقبلة للأزرق، منها مواجهتان أمام السد في 3 و10 مارس الجاري في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة حال عدم تأجيلها ، إضافة إلى لقاء النجمة، الجمعة لحساب الجولة الـ25 من الدوري.

ويعد نيفيش من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال، إذ شارك في 31 مباراة من أصل 33 خاضها الأزرق في مختلف المسابقات خلال الموسم الجاري، بواقع 22 ضمن منافسات الدوري، واثنتين في كأس الملك، وسبعٍ لحساب دوري أبطال آسيا للنخبة.