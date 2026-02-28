أمام دورتموند.. كين يفتح دفاتر التاريخ

أصبح الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، ثالث لاعب يُسجل هدفين في أربع مباريات دورية متتالية بالمسابقة، وذلك عندما زار شباك بروسيا دورتموند مرتين، السبت، لحساب الجولة الـ 24.

وقلب البايرن تأخره بهدف إلى فوز 3ـ2 بتوقيع هاري كين وجوشوا كيمتش، ويخطو خطوة كبيرة نحو الدفاع عن لقب الدوري ويوسع الفارق في الصدارة إلى ​11 نقطة ⁠عن دورتموند الثاني مع تبقي عشر جولات.

وكان قائد المنتخب الإنجليزي زار الشباك في آخر ثلاث جولات، بواقع هدفين في الفوز الساحق 5ـ1 على هوفنهايم، و3ـ0 على بريمن، و3ـ2 على فرانكفورت ليعادل إنجاز لوثار إيمريش «دورتموند 1967»، وتوميسلاف ماريتش «فولفسبورج 2001».

وحاول اللاعب تسجيل الرقم دون جدوى 2023 و2025، لكن مباراته السادسة ضد دورتموند فتحت له الطريق لتسجيل رقم قياسي جديد في مشواره الاحترافي.

وبهدفيه السبت «54» من تسديدة قوية و«70» من جزائية، رفع كين رصيده في شباك دورتموند إلى ستة أهداف، ثلاثة منها خلال موسمه الأول لحساب الجولة العاشرة على ملعب «أليانز أرينا»، والرابع ضمن منافسات الجولة السابعة الموسم الجاري.

ويواصل كين صدارة جدول هدافي الدوري بـ 30 في 24 مباراة، علمًا أنه حصد اللقب الموسمين الماضيين بـ 26 و36 هدفًا.