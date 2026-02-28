الاتفاق يختبر ديمبيلي.. ويسرّع عودة ميدران

يخضع الفرنسي موسى ديمبيلي، مهاجم فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، إلى فحص طبي، الأحد، يقيّم حالته البدنية وجاهزيته قبل دخول التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة الشباب، السبت المقبل، على ملعب «إيجو» في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، وفق ما كشفه مصدر خاص بـ«الرياضية».

وفي السياق ذاته، يواصل الجهاز الفني بقيادة سعد الشهري، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، تجهيز الإسباني ألفارو ميدران، لاعب الوسط، أملاً في لحاقه بالمواجهة، في ظل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يلتزم به اللاعب خلال الفترة الحالية.

من جهة أخرى، منح الشهري لاعبي الاتفاق راحة من التدريبات السبت، عقب مواجهة الحزم التي جرت مساء الجمعة ضمن منافسات الدوري، والتي انتهت بخسارة الفريق الشرقي 1ـ3.

ويحتل الاتفاق المرتبة السابعة في سلم ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة من 11 انتصارًا و5 تعادلات مقابل 8 هزائم.