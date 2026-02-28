الخلود يرد الاعتبار أمام نيوم

ردّ فريق الخلود الأول لكرة القدم خسارته في الدور الأول أمام مضيفه نيوم، بعدما كسب مواجهة الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي بنتيجة 2ـ1، السبت، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.

وبهذا الفوز رفع الخلود رصيده إلى 25 نقطة صاعدًا إلى المركز الـ 13، فيما بقي نيوم في المركز الثامن بـ32 نقطة.

وبدأ الخلود المواجهة بسرعة، حين سجّل هتان باهبري الهدف الأول عند الدقيقة «4» بعد صناعة من الإنجليزي جون باكل، وفي الدقيقة «12» أدرك الفرنسي ريان ميسي التعادل لنيوم بعد تمريرة متقنة من فارس عابدي.

وتلقى نيوم ضربة قوية عند الدقيقة 37 بعد خروج المصري أحمد حجازي للإصابة، وحلَّ بديلًا عنه عون السلولي، بعدها بدقيقتين عاد هتان باهبري ليضيف الهدف الثاني للخلود إثر تمريرة من السورينامي شاكيل بيناس لينتهي الشوط الأول بتقدم الخلود 2ـ1.

في الشوط الثاني حافظ الخلود على تقدمه رغم محاولات نيوم الهجومية، قبل أن تتعقد مهمة أصحاب الأرض بطرد خليفة الدوسري «89» بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، لتنتهي المواجهة بفوز ثمين للخلود رد به الاعتبار من خسارة الدور الأول.