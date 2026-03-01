التعاون يعطل القادسية بالنتيجة الأكثر تكرارا

أهدر فريق القادسية الأول لكرة القدم نقطتين في سعيه نحو تحقيق انتصاره الرابع تواليًا إثر سقوطه في فخ التعادل 1-1 أمام ضيفه التعاون السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

وتأخر الفريق القدساوي في النتيجة بعد أن تقدم التعاون بهدف السبق عن طريق البلغاري مارتن بيتكوف في الدقيقة 17، قبل أن ينجح في التعديل بواسطة الإيطالي ماتيو ريتيجي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع للشوط الأول.

والتعادل بنتيجة 1-1 هو الأكثر تكرار بين الفريقين، إذ حدث أربع مرات من أصل 5 تعادلات خلال 18 مواجهة جمعتهما في الدوري السعودي للمحترفين.

وبهذه النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 54 نقطة معززًا موقعه في المركز الرابع بفارق 4 نقاط عن الهلال الثالث، علمًا أنه واصل سجله الخالي من الخسارة للمباراة الـ15 تواليًا تحت قيادة مدربه الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز «11 انتصارًا و4 تعادلات».

على الجانب الآخر، حصد التعاون نقطة رفع بها رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس، لكنه في المقابل واصل غيابه عن الانتصارات في المباراة السادسة تواليًا «تعادل ثلاث مرات وخسر مثلهم».