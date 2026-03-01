البايرن يعزز الصدارة على حساب دورتموند

بات الطريق ممهدًا أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم للاحتفاظ بلقب الدوري، بعد أن قلب تأخره إلى فوزه 3ـ2 أمام مضيفه وغريمه بوروسيا دورتموند السبت على ملعب «سيجنال إيدونا بارك» لحساب الجولة الـ 24.

ويدين بايرن بفوزه إلى هدافه الإنجليزي كين هاري الذي سجل الهدفين الأول والثاني، وأصبح ثالث لاعب يسجل مرتين في أربعة مباريات تواليًا بالمسابقة، وقائده جوشوا كيميش صاحب هدف الفوز الذي رفع رصيد إلى 63 نقطة بفارق 11 نقطة عن دورتموند الثاني، قبل عشر جولات من ختام الموسم.

وتأتي الخسارة الأولى لدورتموند على ملعبه الموسم الجاري بعد خروج مخيب من دوري أبطال أوروبا بسقوطه منتصف الأسبوع أمام مضيفه أتالانتا الإيطالي 1ـ4 في ملحق ثمن النهائي، بعدما فاز ذهابًا 2ـ0.

ودخل دورتموند اللقاء متسلحًا بنتائجه الإيجابية على ملعبه، في المقابل كان البايرن الفريق الوحيد الذي لم يخسر خارج الديار، في سلسلة وصلت السبت إلى 21 مباراة متتالية امتدادًا من الموسم الماضي.

ولم يخسر بايرن سوى مباراة واحدة خارج الديار منذ وصول المدرب البلجيكي فينسيت كومباني صيف 2024، ولم يسقط سوى مرة واحدة في آخر 16 مباراة ضد دورتموند، من ضمنها سلسلة من ثماني مباريات من دون هزيمة في «سيجنال إيدونا بارك»، وتحديدا منذ نوفمبر 2018 «2-3».

وفرض بايرن سيطرته على المجريات في بداية اللقاء، وكانت فرصة الفرنسي ميكيل أوليسيه في الدقيقة 16 أول تهديد حقيقي، حيث أدى مجهودًا على الجهة اليمنى قبل أن يسدد كرة قوية تألق الحارس السويسري جريجور كوبيل في صدها، قبل أن يكرر الأمر في مواجهة تسديدة بعيدة ليوزوا كيميش «24».

لكن رد دورتموند جاء قاسيًا، إذ افتتح التسجيل من محاولته الأولى على المرمى عبر رأسية لنيكو شلوتيربيك إثر ركلة حرة نفذها السويدي دانيال سفينسون «26». وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول الذي اختتم بمحاولة بعيدة أخرى لكيميش صدها كوبيل «45».

لكن كين ضرب في بداية الشوط الثاني وسجل هدف التعادل بتسديدة أطلقها في الشباك من مسابقة قريبة «54». ثم وضع فريقه بالمقدمة من ركلة جزاء «70»، ليسجل هدفه العاشر للموسم من نقطة الجزاء في إنجاز لم يتحقق منذ بول برايتنر موسم 1980-1981.



ونجح كين في ترجمة ركلات الجزاء الـ24 التي نفذها منذ وصوله إلى الدوري الألماني.



وأصبح كين بهدفه الـ 30 الموسم الجاري ثالث لاعب يسجل هدفين في أربع مباريات تواليًا بعد لوثار إيمريش «دورتموند 1967»، وتوميسلاف ماريتش «فولفسبورج 2001».

وبعدما أدرك سفينسون التعادل لدورتموند بتسديدة «على الطاير» بعد عرضية من لاعب بايرن السابق النمساوي مارسيل سابيتسر «83»، قال كيميش كلمته وأهدى البايرن الفوز بتسديدة «على الطاير» بالجهة الخارجية لقدمه.