ثلاثية صفراء تجدد الانتصارات العشرة

أكمل فريق النصر الأول لكرة القدم سلسلة ثانية من عشرة انتصارات متتالية خلال النسخة الجارية من دوري روشن السعودي، عبر فوزه على مضيّفه الفيحاء 3ـ1، مساء السبت، في مباراة احتضنها ملعب مدينة المجمعة الرياضية، لحساب الجولة الـ 24.

وشهدت المباراة هدفين عكسيين، أحدهما للنصر، والآخر للفيحاء في شوطين مختلفين، كما أهدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق العاصمي، ركلة جزاء في الدقيقة 11 أبعدها القائم الأيسر إلى خارج الملعب.

وتقدّم الفيحاء أولًا بهدف عكسي لعبد الإله العمري، مدافع النصر، في ثاني دقائق الوقت البديل من الشوط الأول.

وظلت النتيجة كما هي حتى آخر ثلث ساعة التي سجّل خلالها النصر أهدافه الثلاثة محوّلًا تأخره إلى فوز.

وأدرك الفريق التعادل بهدف عكسي سجّله الجناح السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 80 ارتدت تسديدة البرتغالي جواو فيليش، مهاجم النصر، من القائم إلى جسد البنمي أورلاندو موسكيرا، حارس الفيحاء، ثم ولجت مرماه، ليتقدم الفريق الزائر للمرة الأولى.

وأحرز المهاجم البديل عبد الله الحمدان، الذي حل مكان رونالدو، هدف النصر الثالث في الدقيقة 85.

وواصل «الأصفر» انتصاراته للمباراة العاشرة على التوالي، رافضًا التفريط في أي نقطة منذ الخسارة 1ـ3 أمام الهلال في الجولة الـ 15.

وبعد تلك الخسارة، هزم 10 فرق، شاملة النجمة في مباراة الجولة العاشرة المؤجلة، مضيفًا 30 نقطة كاملة إلى رصيده.

وفي بداية الدوري انطلق الفريق بعشرة انتصارات متتالية من الجولة الأولى وحتى الـ 11، مع استثناء العاشرة المؤجلة، وهو ما كرره مجددًا.

وبين سلسلتيه العشريتين، مرَّ بفترة تعثر خسر خلالها 3 مباريات وتعادل في واحدة، مهدرًا 11 نقطة.

وبالفوز على الفيحاء، رفع رصيده إلى 61 نقطة من 20 انتصارًا، وتعادل واحد، مقابل 3 هزائم، واسترد صدارة جدول الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي، ثاني الترتيب.

أما الفيحاء، فتجمد رصيده عند 27 نقطة وأنهى الجولة في المركز الـ 12، متخلفًا وراء الخليج بفارق الأهداف.