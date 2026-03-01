ثلاثية النجمة تعيد أفراح الأخدود

عاد فريق الأخدود الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات في دوري روشن السعودي، بعدما تغلب على ضيفه النجمة 3ـ1، خلال المواجهة التي جمعتهما السبت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ24.

وافتتح الأخدود التسجيل مبكرًا عن طريق صالح العباس عند الدقيقة 14، قبل أن ينجح البرازيلي لازارو في إدراك التعادل للنجمة عند الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، فرض الأخدود أفضليته الهجومية، وتمكن من إضافة هدفين منحاه نقاط المباراة كاملة، إذ سجل الكاميروني كريستيان باسوجوج الهدف الثاني عند الدقيقة 64، قبل أن يعزز النرويجي توماك نجوين النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وأنهى الأخدود بهذا الفوز سلسلة من 9 جولات متتالية دون انتصار، إذ يعود آخر فوز له إلى الجولة الـ15 حين تفوق على الخلود بهدف دون مقابل.

ورفع الفريق الجنوبي رصيده إلى 13 نقطة في المركز قبل الأخير على سلم الترتيب، حاصدًا انتصاره الثالث الموسم الجاري مقابل 4 تعادلات و17 خسارة، فيما تجمد رصيد النجمة عند 8 نقاط من فوز وحيد و5 تعادلات مقابل 18 هزيمة.

ويحل الأخدود ضيفًا على الفيحاء السبت المقبل ضمن الجولة الـ25، فيما يواجه النجمة اختبارًا صعبًا أمام الهلال الجمعة المقبل في المرحلة ذاتها.