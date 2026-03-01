هوفنهايم يسقط.. وجلادباخ يبتعد

مني فريق هوفنهايم الألماني الأول لكرة القدم بخسارته الأولى على ملعبه منذ أوائل أكتوبر، بعد سقوطه السبت أمام سانت باولي بهدف دون رد لحساب الجولة الـ 24 من الدوري.

وبعدما بدأ الموسم بخسارة مبارياته البيتية الثلاث الأولى، حقق هوفنهايم ثمانية انتصارات تواليًا بين جمهوره في إنجاز أول من نوعه بالنسبة للنادي، ما ساهم في وصوله إلى المركز الثالث.

لكن بهدف سجله البرتغالي-الفرنسي ماتياس بيريرا لاج قبيل نهاية الشوط الأول خلافًا تمامًا لمجريات اللعب، بكرة رأسية بعد عرضية من اليوناني مانوليس سالياكاس «4+45»، سقط هوفنهايم للمرة الأولى على ملعبه منذ الخسارة بالنتيجة نفسها أمام كولن.

وبهزيمته الخامسة الموسم الجاري، تجمد رصيد هوفنهايم عند 46 نقطة، مانحًا شتوتجارت الرابع فرصة اللحاق به في حال فوزه الأحد على فولفسبورج.

في المقابل، جدد سانت باولي تفوقه على هوفنهايم الذي خرج أمامه من الدور الثاني لمسابقة الكأس أواخر أكتوبر بعد ركلات ترجيحية ماراثونية «10-9»، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ 15 ، بفارق الأهداف خلف ماينز الذي فرط بالفوز على مضيفه باير ليفركوزن السادس بعدما تقدم عليه بهدف السورينامي شيرالدو بيكر في الدقيقة 67 وحتى الدقيقة 88 حين أدرك المدافع الإنجليزي جاريل كوينساه التعادل.

وابتعد بوروسيا مونشنجلادباخ ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط بفوزه السادس للموسم وجاء في اللحظات الأخيرة على ضيفه أونيون برلين بهدف من ركلة جزاء نفذها الإندونيسي كيفن ديكس «4+90».

وبقيادة مدربه الجديد دانيال تيونه الذي عيّن في بداية الشهر الحالي بعد إقالة هورست شتيفن، حقق فيردر بريمن فوزه الأول منذ السابع من نوفمبر الماضي، وجاء على حساب ضيفه هايدنهايم الأخير 2-0، رافعًا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ 16.