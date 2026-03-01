سوموديكا: 4 انتصارات تبعدنا عن الهبوط

توقع الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، أن يحتاج إلى أربعة انتصارات من أصل 10 جولات تبقت في دوري روشن السعودي من أجل ضمان البقاء.

وقال المدرب الروماني خلال المؤتمر الصحافي عقب الانتصار أمام النجمة 3-1 السبت: «الآن تفصلنا ثلاث نقاط فقط عن الابتعاد من مراكز الهبوط، وأعتقد أننا بحاجة إلى تحقيق أربعة انتصارات على الأقل من أجل الابتعاد عن الخطر».

وعن المواجهة قال: «حققنا فوزًا مهمًا وحصدنا ثلاث نقاط ثمينة، بعدما قدمنا أداءً أفضل وأظهرنا رغبة كبيرة في الانتصار منذ لحظة وصولنا. وكما هو الحال دائمًا، فإن الفضل في أي انتصار يعود أولًا إلى اللاعبين».

وأضاف: «أُهدي هذا الفوز إلى جماهيرنا التي تساندنا باستمرار، وسنسعى بكل ما نملك للبقاء في دوري روشن السعودي. المهمة ليست سهلة، لكننا سنبذل أقصى ما لدينا».

وأكمل: «بعد أربعة أيام سأُكمل عامي الـ 55، وقد منحني اللاعبون هدية مبكرة بهذا الانتصار».

وتطرق إلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة قائلًا: «أحمل ذكريات جميلة في هذا الملعب مع الرائد قبل عامين، حين أنهينا الموسم في المركز التاسع».

وعن الحكم السعودي ذكر: «أنا سعيد بوجودي هنا في السعودية، كما أُهنئ اتحاد الكرة ووزارة الرياضة على ثقتهما بالحكم السعودي، الذي يثبت دائمًا كفاءته في إدارة المباريات ويستحق أن تُمنح له الفرصة».