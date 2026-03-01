جيسوس: توقعت سيناريو الشوط الثاني

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، عن توقعه تراجع الفيحاء خلال الشوط الثاني، مبرزًا أهمية الفوز الذي حققه «الأصفر» مساء السبت، في سباق المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء الذي جرى ضمن الجولة الـ 24 وانتهى نصراويًا 3ـ1 قال جيسوس: «انتصار مهم، والمباراة كانت صعبة مثلما أبلغت اللاعبين قبلها، وفي الشوط الثاني سهلنا الأمور على أنفسنا، وعدنا في النتيجة».

وأضاف: «لا يوجد أي فريق في العالم لا يسدد أي كرة ويتقدم مثلما فعل الفيحاء خلال الشوط الأول، لكن هذا حدث، واستطعنا تدارك الأمور خلال الشوط الثاني، ويجب علينا المواصلة في معركة الدوري حتى النهاية».

وعن تدخلاته الفنية خلال اللقاء قال: «بصفتي مدربًا، عملي يتمثّل في قراءة تفاصيل المباراة بدقة وإجراء التغييرات المناسبة عند التوقيت الصحيح، لكن هذا يتطلب أيضًا توفر عناصر تمتلك مفاتيح اللعب وصناعة الفارق».

وأردف: «كنت على دراية بأن الفيحاء سيدخل الشوط الثاني بلياقة أقل، ولن يتمكن من مجاراتنا بدنيًا، وهو ما استثمرناه بالشكل الأمثل».

وتحدث عن إهدار الفرص بالقول: «خلقنا فرصًا عدة، والتسجيل أحيانًا يكون صعبًا في كرة القدم، والإهدار أيضًا جزء من اللعبة، مثل ركلة الجزاء التي أضعناها، والفرق الكبرى تبرز قيمتها الحقيقية في قدرتها على تحويل الفرص إلى أهداف».

ونفى حدوث إصابة لرونالدو موضحًا: «رونالدو شعر بإرهاق عضلي، وبعد التقدم 2ـ1 لم أرغب في المغامرة به واستبدلته، والجهاز الطبي سيفحص حالته، لكن ما شعر به فقط إرهاق عضلي».