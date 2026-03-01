شاموسكا: هزيمة القادسية صعبة

أبدى البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، رضاه عن التعادل مع التعاون 1ـ1، السبت ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن الحصول على نقطة نتيجة ليست سلبية أمام منافس وصفه بالقوي.

وقال شاموسكا في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «أردنا الفوز، ولكن هذا صعب لأن الخصم كان صعبًا، وقدمنا مباراة جيدة، والحصول على نقطة ليس بالأمر السلبي».

وأضاف مدرب التعاون: «ألعب دائمًا من أجل الفوز، ولكننا واجهنا فريقًا صعبًا ويملك عناصر قوية بسبب وضعه المادي، والفوز عليه ليس سهلًا».

وعن تقييمه لأداء حكم المواجهة، أجاب المدرب البرازيلي: «أنا راض عن التحكيم، والحكم جيد ولا أريد التحدث عنه والأخطاء واردة».

وتابع شاموسكا: «جلبنا لاعبين جدد ونركز على الانسجام، وسيظهر ذلك بشكل أكبر في المباريات المقبلة».

وعبر البرازيلي بريكليس شاموسكا عن شكره لرئيس النادي على تقديمه مكافآت فوز في المباراتين الأخيرتين.