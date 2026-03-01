إل مايسترو: لسنا الهلال.. والأخطاء ضيعتنا

اعترف الإنجليزي نيستور إل مايسترو، مدرب فريق النجمة الأول لكرة القدم، أنه خسر مواجهة الأخدود بنتيجة 1ـ3 بسبب أخطائهم الشخصية خلال المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي السبت.

وقال المدرب الإنجليزي خلال المؤتمر الصحافي: «النتيجة كانت سيئة، وكذلك الأداء.. عندما تخوض 24 مباراة وتحقق فوزًا واحدًا فقط، فلا يمكن الحديث عن سوء حظ أو غياب توفيق، بل هناك مشكلات واضحة يجب الاعتراف بها.. نحن خسرنا بسبب أخطائنا، ويمكن القول إننا قتلنا أنفسنا بأنفسنا».

وأجاب على سؤال «الرياضية» حول سبب تعرض الفريق لركلة جزاء على الأقل في كل مباراة منذ قدومه، قال: «سؤال جيد، وقد تحدثت مع اللاعبين حول هذا الأمر أكثر من مرة.. كما ذكرت، نحن نرتكب أخطاء كثيرة، وبعض هذه الأخطاء تسببت في احتساب خمس ركلات جزاء ضدنا خلال آخر أربع مباريات، وهذه مشكلة يجب أن نعالجها سريعًا».

وأكمل: «ليس من الطبيعي أن نبدأ المباريات ونحن متأخرون بهدف.. نحن لسنا الهلال، ولم نحقق سوى فوز واحد فقط، لذلك فإن مثل هذه الأخطاء تؤثر علينا بشكل كبير جدًا».

واختتم حديثه قائلًا: «أنا لا ألوم اللاعبين، فأنا المدرب، وأتحمل المسؤولية الأولى عن الخسارة.. المطلوب الآن هو أن نبحث عن الأسباب الحقيقية، وأن نعمل على تصحيحها والتطور في الفترة المقبلة».