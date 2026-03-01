إنتر يتجاوز الخيبة.. ويوسع الفارق

تجاوز فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم خيبة إقصائه من الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بودو جليمت النرويجي المغمور الثلاثاء، بتخطيه ضيفه جنوى بهدفين نظيفين السبت لحساب الجولة الـ 27 من الدوري.

ورفع إنتر رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة، بفارق 13 عن ميلان، محققًا انتصاره السابع تواليًا والـ 14 في آخر 15 مباراة في الدوري مقابل تعادل واحد أمام نابولي «2-2»، في حين تجمّد رصيد جنوى عند 27 نقطة في المركز الـ 14.

وأحرز فيديريكو ديماركو «31» والبديل التركي هاكان تشالهان أوغلو «69» من ركلة جزاء هدفيّ إنتر، ليعزز الفريق سلسلته الإيجابية أمام جنوى، بالانتصار الـ 11 مقابل ثلاثة تعادلات في آخر 14 مواجهة بينهما في الدوري.

ويعود آخر انتصاره لجنوى على إنتر إلى إياب موسم 2017-2018 على ملعبه بنتيجة 2-0، علمًا أنه لم يعد بالنقاط الثلاث من سان سيرو منذ إياب موسم 1993-1994 «3-1».

وسدّد الأرميني هنريخ مخيتاريان، لاعب وسط إنتر، كرة من خارج منطقة الجزاء، إلا أن العارضة ردّتها بعدما حوّل مسارها القائد المكسيكي لجنوى يوهان فاسكيس «27».

وتألق الحارس الهولندي لجنوى جاستن بايلو في التصدي ببراعة لرأسية الفرنسي ماركوس تورام «30».

وافتتح ديماركو التسجيل بتسديدة «على الطاير» من زاوية ضيقة من الجهة اليسرى داخل المنطقة، استقرت في الزاوية الأرضية اليمنى، وذلك بعد تمريرة طويلة خلف الدفاع من مخيتاريان «31».

وسدّد لويس هنريكه كرة من الجهة اليمنى داخل المنطقة تصدّى لها بايلو بمساعدة القائم الأيمن للضيوف، قبل عودتها إلى البرازيلي الذي لعب عرضية ارتدت من يد أحد مدافعي جنوى، فاحتسب الحكم ركلة جزاء.

وترجم البديل العائد من الإصابة تشالهان أوغلو الركلة بنجاح في الزاوية اليمنى مخادعًا الحارس الهولندي الذي ارتمى في الجهة الأخرى «69».