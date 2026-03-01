رودجرز: أوتافيو متاح وفضّلت إبعاده

كشف الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، عن أن البرتغالي أوتافيو مونتيرو، لاعب الوسط، كان متاحا أمام التعاون، لكنه فضّل الاستعانة بثمانية أجانب حسب جاهزيتهم البدنية.

وقال رودجرز خلال المؤتمر الصحافي بعد التعادل مع التعاون 1-1، السبت ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي: «أوتافيو كان متاحًا ولكن القانون ضيّق علينا مشاركته بسبب العدد المحدود للاعبين الأجانب، وفضّلت خروجه من التشكيلة حسب الجاهزية البدنية».

وعبر المدرب الإيرلندي عن حزنه لنتيجة التعادل وضياع الفرص، لكنه استدرك: «يجب أن أثني على الخصم فهو فريق صعب، ودفاعهم لعب بشكل جيد وقوي».

وأضاف مدرب القادسية: «افتقدنا اللمسة الأخيرة وهذا كان سببًا أيضًا في التعادل، والفريق لم يكن جيدًا، ومهارة مصعب الجوير اكسبتنا ركلة جزاء وسجلنا منها الهدف، وسأكون سعيدًا لو حصلنا على ركلة جزاء في كل مباراة وسجلناها».

واختتم رودجرز: «كسبنا نقطة وتبقت لنا 10 مباريات ونبحث عن الجاهزية في المباراة المقبلة».