ريشة: بروزوفيتش يستحق الطرد.. والحكم أثر في النتيجة

أكد المصري محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لـ «الرياضية»، تأثير الحكم عبد الله العويدان في نتيجة مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم ونظيره الفيحاء التي انتهت بفوز الأصفر العاصمي 3ـ1 ضمن الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

وأكد ريشة أن الحكم أغفل بطاقتين صفراوين للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط الأصفر، إضافةً إلى بطاقة صفراء أخرى، كان يجب إشهارها لعبد الإله العمري، مدافع النصر.

وقال ريشة: «الحكم أثَّر في نتيجة المباراة بسبب عدم طرد بروزوفيتش. حينها كان الفيحاء متقدِّمًا في النتيجة، وربما كان ذلك سيؤثر في مجريات اللقاء».

وفي شرحه للحالات التحكيمية، أكد ريشة صحة ركلة الجزاء التي احتُسبت للنصر عند الدقيقة الثامنة، موضحًا أن ميكيل فيلانويفا، مدافع الفيحاء، تدخَّل على قدم الفرنسي محمد سيماكان، لاعب النصر، داخل منطقة الجزاء.

وعن الحالة الأولى الخاصة ببروزوفيتش، قال ريشة: «كان يجب على الحكم عبد الله العويدان إشهار البطاقة الصفراء للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب النصر، بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه راكان كعبي، لاعب الفيحاء، والحالة لا تستوجب بطاقةً حمراء، لأنه لم يستخدم قوةً مفرطةً».

وذكر عن الحالة الثانية للاعب ذاته: « تدخُّل بروزوفيتش على صبري دهل، جناح الفيحاء، كان يستوجب احتساب ركلةٍ حرةٍ مباشرةٍ للفيحاء، وإشهار البطاقة الصفراء، كما أن الحالة لا ترقى إلى البطاقة الحمراء لعدم وجود فرصةٍ محققةٍ، وكان الحكم المساعد مطالبًا بإبلاغ حكم الساحة نظرًا لقربه من اللقطة ووضوحها من زاويته».

وأشار ريشة أيضًا إلى أن الحكم أغفل بطاقةً صفراء أخرى لعبد الإله العمري، مدافع النصر، في واحدةٍ من الحالات التي استوجبت تدخلًا انضباطيًّا، لم يحدث داخل الملعب.

وأوضح ريشة أن العويدان ظهر بمستوى جيدٍ في المجمل، وقاد المباراة بصورةٍ جيدةٍ، لكن عدم احتساب بعض البطاقات الصفراء المستحقة على لاعبي النصر يبقى من أبرز الملاحظات التحكيمية التي سُجِّلت عليه.