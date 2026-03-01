إيمانويل: الجزائية غريبة والهدف الثاني خطأ لنا.. نريد حكاما لديهم شخصية

طالب البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، بإسناد المباريات إلى حكامٍ ذوي شخصيةٍ قويةٍ، مبديًا امتعاضه من أكثر من خطأ تحكيمي، حسبَ رأيه، في مواجهة النصر، السبت، لحساب الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمرٍ صحافي، تلا اللقاء الذي انتهى نصراويًّا 3ـ1، قال إيمانويل: «المباراة كانت صعبةً، وهذا كان متوقَّعًا أمام الفريق الأقوى هجوميًّا في الدوري، وصاحب ثاني أفضل خط دفاعٍ. النصر لم يستقبل سوى هدفين فقط خلال آخر سبع مبارياتٍ».

وأضاف: «لم نبدأ المباراة بالطريقة التي كنا نريدها، واحتُسبت ضدنا ركلة جزاءٍ غريبة، ثم نجحنا في تطبيق أسلوب الضغط على النصر، وإغلاق المساحات أمامه».

وتابع: «سنحت لنا فرصتان خلال الشوط الأول، وقدَّمنا أداءً جيدًا فيه، وكانت اللمسة الأخيرة فقط ما ينقصنا. كنا نعلم أن النصر سيدخل الشوط الثاني بقوةٍ أكبر، وواجهناه بتوازنٍ وتنظيمٍ دفاعي، وانتظر لما بعد الدقيقة 70 حتى استطاع إدراك التعادل».

وأشار إلى وجود خطأ تحكيمي في الهدف النصراوي الثاني بالقول: «في بداية الهجمة كانت لنا رمية تماسٍ، ثم احتسب الحكم خطأ للنصر بدلًا من منحه لراكان كعبي، واستفاد المنافس، وسجل».

وأردف: «كما نطلب وجود لاعبين ومدربين بشخصيةٍ قويةٍ، يجب أن يكون الحكم كذلك».

وأثنى على لاعبيه قائلًا: «خلال ثلاثة أيامٍ لعبنا مرتين، والفريق قدَّم اليوم مباراةً كبيرةً، واللاعبون أظهروا شجاعةً، وفخورٌ بهم وبما أظهروه من انضباطيةٍ وقتاليةٍ».

وزاد: «قدَّمنا ما لم تقدِّمه تسعة فرقٍ قبلنا أمام النصر، وسجلنا في مرماه، وهذه شخصية الفيحاء، وتلك الصورة التي نرغب في تصديرها عن أنفسنا، وهي اللعب دائمًا بروحٍ عاليةٍ».

وعدَّ الفوز على فريقٍ مثل النصر «ليس سهلًا» مشيرًا إلى ظهور الفريق بالصورة التي تناسب المباريات الكبيرة.

واختتم المؤتمر بمناشدة رابطة الدوري النظرَ في جدول مباريات الفريق قائلًا: «خلال 15 يومًا سنلعب خمس مبارياتٍ، يتبعها توقفٌ طويلٌ، وإذا رغبنا في رؤية مبارياتٍ تنافسيةٍ، فيجب النظر إلى الفوارق الزمنية بينها في الجدول».