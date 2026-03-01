لوكاكو ينقد نابولي.. وكومو يتخطى ليتشي

أهدى البديل الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو فريقه نابولي الإيطالي الأول لكرة القدم، حامل اللقب، فوزًا في الوقت القاتل على مضيفه فيرونا 2-1، أعاده به إلى سكة الانتصارات مجددًا وعزز آماله باحتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ورفع نابولي رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث، محققًا انتصاره الأول بعد تعادل أمام روما وخسارة أمام أتالانتا في المرحلتين الماضيتين، فيما تجمد فيرونا عند 15 نقطة في المركز الأخير، واستمر للمباراة الـ 12 تواليًا من دون انتصار، مكتفيًا بثلاثة تعادلات وتسع هزائم.

وافتتح المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند التسجيل لنابولي برأسية من داخل المنطقة استقرت في الزاوية اليسرى «2».

وواصل نابولي ضغطه بحثًا عن هدف ثان، لكنه لم ينجح في أكثر من مناسبة، أبرزها للمقدوني إلييف إلماس «23» ولهويلوند «37».

في الشوط الثاني، انقلبت الأمور وتحسن أداء المضيف بشكل واضح، فأدرك التعادل عبر الإيفواري جان-دانيال أكبا أكبرو «65» بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة حول مسارها هويلوند وتابعت طريقها إلى داخل المرمى.

وأهدى البديل لوكاكو النقاط الثلاث لفريق المدرب أنطونيو كونتي، بعدما تابع بيسراه من مسافة قريبة عرضية البديل الآخر البرازيلي جيوفاني من الجهة اليسرى «90+6».

وفي مباراة أخرى عزز كومو آماله باحتلال مركز مؤهل إلى إحدى المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، بتجاوزه ضيفه ليتشي 3-1.

افتتح المالي لاسانا كوليبالي التسجيل لليتشي «13». ورد كومو بثلاثية اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس «35» والإسباني خيسوس رودريجيس «35» والألماني مارك أوليفر كيمف «44» محققًا انتصاره الثاني تواليًا بعد سلسلة من خسارتين وتعادل.

ورفع كومو رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس مؤقتًا، مبتعدًا بفارق نقطتين عن روما الرابع.

في المقابل، تجمد ليتشي عند 24 نقطة في المركز الـ 18 المؤدي إلى الدرجة الثانية، وتجرع هزيمة أولى بالدوري بعد انتصارين أمام أودينيزي «2-1» وكالياري «2-0».