باريس يبتعد بالصدارة.. ورين وموناكو يستفيقان

استفاد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، حامل اللقب من تعثر لانس على أكمل وجه ووسع الفارق في الصدارة إلى أربع نقاط، بفوزه على مضيفه لوهافر 1-0 السبت ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري المحلي.

وسقط لنس الجمعة في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه ستراسبورغ، مانحًا بطل أوروبا فرصة الابتعاد عنه، وقد استغلها فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي على أكمل وجه ضد فريق لم يفز على نادي العاصمة منذ 30 أكتوبر 1999 «3-1».

سجل هدف المباراة الوحيد المهاجم برادلي باركولا بعد تمريرة من الكوري الجنوبي كانغ-إن لي «37». وبقي الوضع على حاله حتى حصل باريس على ركلة جزاء، لكن ديزيريه دويه فشل في ترجمتها «79»، ليكون هدف باركولا الفاصل بين الفريقين حتى صافرة النهاية.

وفي مباراة أخرى وواصل رين بدايته الجيدة بقيادة مدربه الجديد فرانك إيز وبقي في قلب صراع المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه على ضيفه تولوز 1-0.

وحقق رين فوزه الأول على تولوز بعد أربع هزائم وتعادلين في المواجهات الست الأخيرة بفضل هدف سجله أرنو نوردان في الدقيقة 27 بكرة رأسية.

ورفع رين رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس موقتا بفارق الأهداف أمام ليل وخلف مرسيليا الرابع، بانتظار مباراتي الأخيرين الأحد مع نانت وليون الثالث تواليا، فيما تجمد رصيد تولوز عند 31 نقطة بالمركز العاشر الذي بات مهددا من بريست.

ووضع موناكو خلفه خيبة انتهاء مشواره في دوري ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه أنجيه بهدفين سجلهما الأميركي فولارين بولاغان «57» والبديل الإيفواري سيمون أدينغرا «62»، رافعا رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف ليل.