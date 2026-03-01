أتلتيكو يتخطى أوفييدو.. وسوسيداد يعود بنقاط مايوركا

أنقذ المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم من التعثر أمام مضيفه ريال أوفييدو بعد أن سجل، السبت، هدف الفوز الوحيد في الوقت القاتل من المباراة التي جرت ضمن الجولة الـ 28 للدوري الإسباني.

واستغل ألفاريز ضغط أتلتيكو في الدقائق الأخيرة بحثًا عن هدف التقدم، وتابع كرةً مرتدةً من الدفاع بمراوغةٍ رائعةٍ، ثم تسديدةٍ أرضيةٍ قويةٍ، استقرَّت في الشباك «90+4»، ليمنح فريقه ثلاث نقاطٍ ثمينة.

واستعاد أتلتيكو مدريد بهذه النتيجة المركز الثالث بعد أن رفع رصيده إلى 51 نقطةً متقدمًا بفارق الأهداف على فياريال الرابع، الذي خسر في وقتٍ سابقٍ السبت أمام برشلونة 1ـ4. أمَّا ريال أوفييدو، فلا يزال متذيلًا للترتيب بـ 17 نقطةً.

وفي مباراةٍ أخرى، تغلَّب ريال سوسيداد على مضيفه ريال مايوركا 1ـ0.

وسجل كارلوس سولير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36، ليعيد فريقه إلى سكة الانتصارات بعد أن فشل في الفوز بآخر مباراتين.

وارتفع رصيد سوسيداد إلى 35 نقطةً في المركز السابع، بينما تجمَّدت نقاط مايوركا عند 24 في المركز الـ 18، علمًا أن الفريق كان استعان بمدربٍ جديدٍ أخيرًا، وهو الأرجنتيني مارتين ديميكيليس.

في حين تابع أتلتيك بلباو سلسلته الإيجابية بخمس مبارياتٍ دون خسارةٍ بتعادله أمام مضيفه رايو فاليكانو 1ـ1. وقبل المباراة، سجل الفريق الباسكي ثلاثة انتصاراتٍ، وتعادلين.

وافتتح خورخي دي فروتوس التسجيل لرايو في الدقيقة 35، وأدرك الغاني إنياكي ويليامز التعادل «47».

ورفع بلباو رصيده إلى 35 نقطةً في المركز الثامن مؤقتًا متخلِّفًا بفارق نقطتين عن سلتا فيجو في المركز السادس، المؤهل إلى تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي.

في المقابل صعد فاليكانو إلى 27 نقطةً في المركز الـ 14، وهو التعادل الثاني له تواليًا بالدوري في سلسلةٍ من ثلاث مبارياتٍ دون خسارة، تخللها انتصارٌ على أتلتيكو مدريد 3ـ0 بالمرحلة الـ 24.