الزياني لـ«الرياضية»: أعطني أرامكو.. أعطيك بطولات

أكد لـ«الرياضية» خليل الزياني مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سابقًا، أن تسمية أحد شوارع الدمام باسمه يعد أكبر فخر، مشيرًا إلى أنه بالقرب من شارع الملك عبد الله يرحمه الله الذي كان يرتبط معه بعلاقة مميزة.

وأوضح الزياني أن سعد الشهري مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم يستحق الفرصة ولو توفرت لديه مقومات النجاح من استقطاب لاعبين مميزين مثل القادسية سيكون عمله أفضل، مشيرًا إلى أن الاتفاق لم ينل دعمًا مثل دعم أرامكو للقادسية، ودعم صندوق الاستثمارات للأندية الكبيرة، وبيّن أن الاتفاق لو كان يحظى بدعم مثل القادسية سيحقق البطولات، وقال: «أعطني أرامكو.. أعطيك بطولات».