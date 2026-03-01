مرتان.. الفيحاء ضحية صحوة النصر

استطاع فريق النصر الأول لكرة القدم تحويل تأخره إلى فوزٍ مرتين في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي، آخرهما أمام الفيحاء، السبت، ضمن الجولة الـ 24.

وتأخر النصر بهدفٍ عكسي لمدافعه عبد الإله العمري حتى الدقيقة 72 قبل تسجيله ثلاثة أهدافٍ، منحته نقاط المباراة.

وبالمصادفة كانت المباراة الأولى التي حوَّل فيها تأخره إلى فوزٍ، أمام الفيحاء أيضًا، في الدور الأول.

وجرت تلك المباراة في الجولة السابعة، ومُني فيها شباك الأصفر أولًا بهدفٍ للإسباني جيسون ريميسيرو، مهاجم الفيحاء، ثم أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، هدفين، قلبا الطاولة.

وحدث سيناريو تأخر النصر في أربع مبارياتٍ أخرى ضمن البطولة، أمام فرق الاتفاق والأهلي والقادسية والهلال، ولم يستطع الخروج فائزًا بأي منها.

واكتفى بالتعادل مع الاتفاق، فيما خسر أمام الأهلي والقادسية والهلال.

وفي مبارياته مع الاتفاق والأهلي والقادسية، جاء الهدف الأول لمصلحة منافسه، فيما كان «الأصفر» البادئ بالتسجيل أمام الهلال، وبعد ذلك تأخر 1ـ2 و1ـ3 خلال اللقاء، ولم يستطع إدراك التعادل، أو الفوز.