الآسيوي يعيد جدولة مواجهات النخبة وآسيا 2

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأحد، رسميًّا عن إعادة جدولة مواجهات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة ومباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 بعد تأجيلها إلى إشعار آخر.

وقال الاتحاد القاري، في بيانه الذي نشره عبر موقعه الرسمي: «أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إعادة جدولة مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا النخبة في المنطقة الغربية، التي كان من المقرر تنظيمها في الفترة من 2 إلى 3 مارس 2026».

وأضاف البيان: «كما تمَّ تأجيل مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا الدرجة الثانية ودوري التحدي الآسيوي التي تضم فرقًا من المنطقة الغربية، التي كان من المقرر تنظيمها في الفترة من 3 إلى 4 مارس 2026 حتى إشعار آخر».

وتابع: «أما مباريات أندية المنطقة الشرقية في جميع مسابقات الأندية الآسيوية فستُجرى في موعدها المحدد، وسيواصل الاتحاد مراقبة هذا الوضع المتغير باستمرار عن كثب، وهو مصمم على ضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين والفرق والمسؤولين والجماهير».

وكان من المقرر مغادرة الأهلي إلى الدوحة، العاصمة القطرية، الأحد، تأهبًا لمواجهة الدحيل، الإثنين، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، إضافة إلى التقاء السد مع الهلال، والوحدة الإماراتي مع الاتحاد، الأربعاء، ضمن الدور نفسه من البطولة، في الوقت الذي يستقبل فيه النصر نظيره الوصل الإماراتي في المواجهة التي تجمعهما الأربعاء، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.