روتن: قيادة كوراساو في المونديال محفزة

عبّر فريد روتن المدرب الهولندي، الأحد، عن شعوره بالفخر لترشيحه لتولي مسؤولية تدريب منتخب كوراساو الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم التي تجرى ​في وقت لاحق من هذا العام وأبدى حماسه لبدء العمل.

وعُين روتن الشهر الماضي خلفًا لمواطنه ديك أدفوكات الذي استقال فجأة من تدريب المنتخب الوطني للجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي ليقضي المزيد من الوقت مع ابنته المريضة.

وكان أدفوكات صاحب الـ78 عامًا قد قاد كوراساو للتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى، وأوصى بتعيين روتن البالغ من العمر 63 ‌عامًا لتولي المهمة ‌في البطولة التي ستجرى في كندا ​والمكسيك ‌والولايات ⁠المتحدة ​في يونيو .

⁠وتلعب كوراساو في المجموعة الخامسة مع الإكوادور وألمانيا وكوت ديفوار.

وكوراساو، التي يبلغ عدد سكانها 156 ألف نسمة، هي أصغر دولة تتأهل لكأس العالم وستلعب أولى مبارياتها في البطولة أمام ألمانيا في هيوستن في ​14 يونيو.

وولد ​غالبية لاعبي الفريق في هولندا ويلعبون في أندية هولندية، وهذه الدولة الجزرية هي كيان مستقل داخل مملكة هولندا.