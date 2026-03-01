الدوحة تستضيف أول «خليجي» في كرة القدم المصغرة

تستضيف الدوحة العاصمة القطرية النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج لكرة القدم المصغرة، والتي تنظم خلال الفترة من 1 إلى 5 أبريل 2026، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة «IMF».

وأعلن المنظمون مشاركة جميع دول الخليج العربي في البطولة، التي تمثل محطة مهمة لتعزيز التعاون الرياضي الخليجي وتوفير منصة تنافسية جديدة تسهم في دعم كرة القدم المصغرة ورفع مستوى حضورها الإقليمي.

ومن المقرر تنظيم حفل قرعة البطولة، السبت الموافق 7 مارس 2026 في فندق العزيزية بوتيك داخل مؤسسة أسباير زون، التي ستحتضن منافسات البطولة على ملاعبها الحديثة، المعروفة بإمكاناتها التنظيمية المتقدمة ومرافقها الرياضية المتكاملة، ما يعزز فرص خروج الحدث بصورة تنظيمية مميزة.

من جانبه، أكد محمد المهندي، لاعب المنتخب القطري الدولي ومدير عام البطولة، أن دولة قطر تواصل تأكيد مكانتها كوجهة عالمية لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مؤسسة أسباير زون في دعم البطولة وسرعة إنجاز الترتيبات التنظيمية باحترافية عالية.

وقال المهندي: «قطر اعتادت على استضافة وتنظيم البطولات الرياضية بنجاح، ونثمّن تعاون إدارة مؤسسة أسباير زون واحتضانها لهذا الحدث، وهو ما يمنحنا ثقة كبيرة في تقديم بطولة ناجحة تليق بالرياضة الخليجية».

واختتم المهندي تصريحه بالترحيب بكافة المنتخبات الخليجية المشاركة، مؤكدًا أن الدوحة ستكون على موعد مع تجمع رياضي يعكس روح الأخوة والمحبة بين أبناء الخليج، ويقدم نسخة افتتاحية مميزة من البطولة المنتظرة.